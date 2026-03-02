サンマルクグリルが運営する「神戸元町ドリア」「横濱元町ドリア」「チーズ＆ドリア.スイーツ」の各店は、2月26日(木)から春期間限定の「明太子フェア」を開催。博多の辛子明太子メーカー「やまや」と共同開発した、熟成明太子を贅沢に使用したドリア3種類を新発売する。やまや監修の熟成明太子を使用した限定メニュー「神戸元町ドリア」「横濱元町ドリア」「チーズ＆ドリア.スイーツ」では、ドリアの専門店として常時30種類以上の