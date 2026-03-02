[caption id="attachment_1549801" align="aligncenter" width="600"] 「NiNi」の春メニューより「ヤリイカのファルシ ルッコラ＆ハーブ、塩漬けレモンのジャム、ハリッサ ソース」[/caption]2026年3月上旬、サステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo(ワンホテルトウキョウ)」が開業予定。同ホテル館内では南仏リヴィエラと日本の感性を響き合わせるダイニングレストラン「NiNi(ニニ)」と、日本の蒸留文化を深く掘り下げる