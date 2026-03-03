◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」京セラＤでは試合中、オリックスの選手が打席やマウンドへ向かう際、電光掲示板に「今シーズンの目標・公約」という項目が表示される。野手は「打率３割」、投手なら「２００投球回」など、それぞれの選手が高いノルマを設定。その中で、２５年限りで現役を引退した福田周平さん（３３）は「大活躍」というシンプルな言葉を掲げていた。「具体的な目標は設定しないのですか？」。２５年の