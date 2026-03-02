港区立みなと科学館では、3月7日(土)・8日(日)の2日間、「みなとサイエンスフェスタ2026〜暮らしにサイエンス！発見は足元に〜」を開催する。入館は無料だが、一部有料コンテンツがある。イベント概要「みなとサイエンスフェスタ」は、港区内の企業や団体、研究機関の参画を得て、年に一度の科学のお祭りとして、みなと科学館を会場に2022年より開催している。5回目の開催となる今年は、‟暮らしにサイエンス！発見は足元に”