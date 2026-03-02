レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、2月27日(金)、福岡市の中心地にあり、国内外から多くの人が訪れるキャナルシティオーパ1Fに、新店舗をオープンした。幅広いラインナップを用意新店舗では、キッズから大人まで幅広いラインナップを展開。クロックスのアイコニックなアイテム「クラシック クロッグ」をはじめ、大流行中のファッショントレンドであるバレエコア