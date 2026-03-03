多数のファッション誌を手掛ける出版社の宝島社は、2つの雑誌発アパレルブランドと、社内公募から誕生した2つのオリジナルブランドを立ち上げ、あす4日からZOZOTOWN内の公式ショップ「宝島社STORE」で販売開始する。きょう3日に都内でメディア向け発表会が行われた。【各ブランド写真】宝島社がファッション誌発のアパレルブランド事業開始同社は『sweet』『SPRiNG』『smart』をはじめ、『CUTiE』（現在は休刊）など長年にわた