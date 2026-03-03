俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）がいよいよ最終章へ突入し、第8話が10日に放送される。8話放送を前に、きょうからTVerで“竹内涼真×深川栄洋監督のSP対談”を配信する。主演の竹内と、メイン監督の深川氏が、第1話〜第7話の名シーンを振り返りながら、撮影時の秘密を語り尽くす。【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！