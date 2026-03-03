漫画家・上原きみ子による漫画『いのちの器』が、本日3日発売の連載誌「フォアミセス」4月号に掲載された第392話で完結した。1991年の連載スタートから35年の歴史に幕を下ろした。また。最終巻となるコミックス100巻が4月16日に発売される。【画像】連載35年！原作者が描いた『いのちの器』完結記念のイラスト『いのちの器』は、産婦人科医の有吉響子が、夫や子どもたち、そして様々な事情を抱えた患者たちと出会いながら、命