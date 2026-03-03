【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】馬場の神パス→渡邊の冷酷スリー（実際の場面）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF渡邊雄太が沈めた値千金の3ポイントシュート、そしてそれをお膳立てしたSF馬場雄大の“神キックアウト”にアリーナが沸騰した。終盤の猛追を決定づけたプレーと、熱すぎるゴールパフォーマンスにファンが歓喜している。日本代表