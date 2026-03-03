お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が3日に自身のアメブロを更新。京セラドーム大阪で行われた侍ジャパンの強化試合を家族で観戦したことを報告した。【映像】イモトアヤコ、4歳息子とピクニックを楽しむ様子を披露この日、小原は「侍JAPAN vsオリックス」というタイトルでブログを更新。「すごく座席が前の方だったので 選手の皆さんすぐそこに!!!」と間近で見るプロの野球選手らに大興奮した様子をみせた。つづけて、