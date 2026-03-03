そごう・西武の社長に就任する劉勁氏そごう・西武は3日、劉勁代表取締役（41）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。親会社の米投資ファンド出身の社長は初めて。西武池袋本店（東京）の大規模改装やコスト構造の見直しなど経営改革を加速する。田口広人社長（64）は代表権のない会長となる。そごう・西武を巡っては、2023年にセブン＆アイ・ホールディングスが投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループ