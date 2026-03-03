環境省環境省は3日、自動車部品メーカーへの供給目的で整備する再生プラスチックの集約拠点を、2027年度から順次整備する方針を示した。供給能力を高め、29年度の商業化を目指す。欧州連合（EU）が、32年中にも自動車への再生プラ活用を義務付けることを踏まえた対応。41年には目標とする年間20万トンの再生プラの確保を目指す。有識者や産業界の代表による検討会で、拠点整備に関する工程表を取りまとめた。集約の手順や費