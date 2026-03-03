イラン情勢の悪化を受けて、東京株式市場の日経平均株価は今年最大の値下がりとなりました。【映像】売りが売りを呼ぶ状況 日経平均 今年最大の下げ幅きょうの日経平均は取引開始とともに下落し、午後には下げ幅が一時1900円を超えました。終値はきのうより1778円安い5万6279円で、去年11月以来、およそ3カ月ぶりに1500円以上値下がりして一日の取り引きを終えました。市場関係者は、イラン情勢をめぐるリスクを避けたい投