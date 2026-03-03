3日に行われた中道・立憲・公明での会談後、中道改革連合の階猛幹事長が、衆院選での“落選者支援”について言及した。【映像】“公明・立憲に理解と協力求める” 階幹事長 発言の瞬間階幹事長は「先週土曜日、惜敗者のヒアリングが行われたわけでありますけれども、これからですね、惜敗者の支援をどうしていくかということが、皆さんの関心事項でもありました。 先に、この場でもお話したと思うんですが、これから総括検証の