全国屈指の強豪として知られる流通経済大学の男子サッカー部員が、寮で違法薬物を使った疑いがあることが分かりました。流通経済大学によりますと2月24日、男子サッカー部員が違法薬物を使っている疑いがあるという情報提供を受け、簡易検査を実施したところ、1人の部員から陽性反応が出たということです。大学が聞き取り調査を行ったところ、陽性反応が出た部員を含む5人が違法薬物の使用を認めたため大学は茨城県警に報告しまし