ギリシャ1部オリンピアコス所属に所属するイラン代表FWメフディ・タレミが、イランの複雑な情勢を受け、軍指導部とともに武器を取る決意を固めたとトルコ主要メディア『Haberler.com』が報じた。現在33歳のタレミは2010年にイランのシャーヒーンでプロデビューを果たし、国内とカタールのクラブを経て2019年にポルトガルのリオ・アヴェFCに移籍。翌年にはポルトガルの強豪FCポルトへ加入すると、公式戦122試合に出場し64ゴールをマ