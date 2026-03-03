昨季のセリエA王者として今季はチャンピオンズリーグでの躍進も期待されていたナポリだが、今季は国内とCLの両方で残念な結果となっている。CLはリーグフェーズを突破できず、国内リーグは3位ながら首位インテルと14ポイントも差がついている。ここからの逆転優勝は現実的ではない。今季のナポリが苦しんでいる原因の1つが負傷だ。開幕前には期待の新戦力としてMFケビン・デ・ブライネを迎えたが、デ・ブライネは昨年10月にハムス