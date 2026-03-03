アップル（Apple）は2日、「iPhone 17e」を発表した。3月4日23時15分に予約受付を開始し、11日に発売する。本稿では、「iPhone 16e」との違いをまとめた。 iPhone 17e ストレージと価格 iPhone 17eは最小容量が256GBとなった。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円。 iPhone 16eは128GBで9万9800円、256GBで11万4800円、512GBで14万4800円だった。 iPhone 1