Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が3日、都内で行われたキリンビールの『キリングッドエール』5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』に参加。若井が、ミセスおなじみの“小ボケ”を披露し、メンバーがツッコミを入れた。【動画】ミセス大森「お前は歌ってないよ！」定番“小ボケ”シーンも「キリングッドエール」は昨年10月7日に発売され、わず