巨人はの社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」プロジェクトの一環として、球団と読売巨人軍選手会（吉川尚輝会長）は今シーズンも、社会福祉施設を利用する方、障がいを持つ方、地震や風水害などで被災された方らを東京ドームの巨人戦に招待する「ドリームボックス」を実施すると発表した。対象試合は計８試合で、観戦希望者を３回に分けて順次募集する。今回募集する試合は、４月１２日、５月６日の２試合となっている。◆対象試合