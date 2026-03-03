防衛装備品の輸出ルールをめぐり自民党は、殺傷能力を持つ「武器」の海外輸出を原則可能とする提言案を了承しました。今週、高市総理大臣に手渡す方針です。【映像】「武器輸出原則可能に」 提言案を自民が了承提言案では、際限のない武器輸出への歯止めとして、輸出先を国連憲章に沿った使用を約束する国に限定し、現に戦闘が行われている国へは原則、認めないとしました。春にも見直しを決定する予定の政府に対して国会へ