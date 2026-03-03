大相撲春場所（８日・エディオンアリーナ大阪）に向け幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が３日、横綱・大の里（二所ノ関）のいる東大阪市の二所ノ関部屋へ出稽古した。最初の一番から下からの鋭いのど輪で１９２センチの大の里を攻め込んだ。「とりあえず、もう駆け引きとかなしで前に出ることしか考えてなかった」と真っ向勝負で胸を借りた。相手がたまらずはたくなど、持ち前のきっぷのいい相撲をみせた。いきなり５連敗したが、右下