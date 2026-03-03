経済産業省は、いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、小笠原諸島の南鳥島での文献調査を東京都小笠原村に申し入れると発表しました。【映像】赤沢経産大臣のコメント（実際の様子）赤沢経産大臣「処分地選定調査は地域のご理解なくして進めることは困難であり、小笠原村の皆様のご理解ご協力を得られるよう、国として説明を尽くしてまいりたい」赤沢大臣は南鳥島について、最終処分場として科学的に好ましい特性が