◇強化試合韓国代表8―5オリックス（2026年3月3日京セラドーム）韓国代表の先発を務めたデーン・ダニング投手（31＝ブレーブス傘下マイナー）は3回2安打無失点と好投し、大会に向けて順調な調整ぶりを示した。走者を背負いながらも要所を締める老かいな投球術を披露。3回は味方の連続失策で無死一、三塁の場面を背負ったが、2番・西川をチェンジアップで二飛、紅林をツーシームで遊飛に仕留めて最後は太田を遊ゴロと仲間