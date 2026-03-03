◆オープン戦ソフトバンクーヤクルト（３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が３日、試合前練習中に取材に応じ、体調不良で同日の先発を回避した前田悠伍投手を開幕先発ローテ争いから外す方針を明かした。「もう無理やね、ちょっととりあえずは。このままリハビリをして、ちょっと厳しいですね。スタートラインに立っていない」と指摘。３年目左腕はファームから出直しとなる。大阪桐蔭出身の２０２３年ドラ