前面が真っ平らな見た目から「食パン電車」と親しまれた旧国鉄型車両「１１５系」が、１４日のダイヤ改正で山陰地方から姿を消す。ラストランを盛り上げようと、鳥取県のＪＲ米子駅では走行写真をあしらった特別ラベルの名物駅弁「吾左衛門寿（ござえもんず）し」を販売。山陰の人々の暮らしを支え続けたことへの感謝を込め、駅員らが企画した。（冨野洋平）１１５系は１９８２年、伯備線と山陰線・伯耆大山―知井宮（現・西出