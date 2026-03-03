【モデルプレス＝2026/03/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月2日、自身のInstagramを更新。タイツを合わせたシックな姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「腰の位置高すぎる」ショーパン黒タイツで抜群プロポーション輝く◆aespaニンニン、タイツ×ジャケットコーデ披露ニンニンは「＃GucciPrimavera ＠gucci LOVE」とつづり、ファッションブランド「GUCCI」の