【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が3月3日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトのビギナー会で制作した“クマ”を公開し、話題となっている。【写真】54歳人力舎所属女芸人「色使いが素敵」フェルトで作った“クマ”◆光浦靖子、手芸クマを公開光浦は「先日のビギナー会『クマ』。可愛くない？」とつづり、テーブルいっぱいに並べられたクマの写真を投稿。大小さまざまなクマが並び、それぞれカラ