SF9のメンバー、ユ・テヤンが兵役義務を果たすため、本日（3日）入隊した。ユ・テヤンは3月3日、訓練所に入所し基礎軍事訓練を受けた後、軍楽隊で服務を開始する予定だ。【写真】元SF9メンバー、“丸刈り姿”所属事務所のFNCエンターテインメントは先月、彼の入隊を伝える際、「入所当日は多くの将兵が共にする場であるため、混乱を避けるべく場所や時間は非公開とし、公式行事も行わない」とファンに理解を求めていた。あわせて「