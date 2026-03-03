BTSの特別公演を前に、韓国政府が安全対策の強化を発表した。韓国の行政安全部は3月3日、21日に開催予定のBTSカムバックイベントで大規模な人出が見込まれるとして、会場である光化門広場周辺の安全管理に万全を期すと明らかにした。【話題】BTS路上公演、ソウル市が公演時間の短縮要請？まず11日にはユン・ホジュン長官主宰の「BTSカムバックイベント人波安全管理関係機関対策会議」を開催。各機関の群衆事故防止対策を点検すると