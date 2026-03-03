中華料理チェーン「餃子の王将」は、3月5日から3月6日の2日間限定で「2026大感謝祭」を開催する。キャンペーン期間中は、各種割引処理後の会計金額500円(税込)ごとに、「税込250円割引券」を1枚配布する。割引券はなくなり次第終了となる。〈2026大感謝祭概要〉◆配布期間2026年3月5日(木)･2026年3月6日(金)の2日間◆割引券有効期間2026年3月7日(土)〜2026年4月30日(木)◆実施店舗全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(※一部店舗