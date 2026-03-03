旧岡山藩主の池田家が野粼家に贈った享保雛「野粼家のお雛様展」旧野粼家住宅 3月3日は「桃の節句」です。国の重要文化財に指定されている岡山県倉敷市の旧野粼家住宅に歴史あるひな人形が飾られています。 倉敷市児島味野の旧野粼家住宅。蔵を改装した展示館には、塩田開発で財を成した野粼家で代々受け継がれてきたひな人形や装飾品など約200点が展示されています。 高さ