タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気芸人との運命的な出会いを振り返る場面があった。この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。出会った当時は自分はタレントではなく、「素人枠」「アスリート枠」みたいなものだったこ