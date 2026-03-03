俳優の咲妃みゆ、小関裕太、田代万里生が3日、駐日韓国文化院で行われたミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜』の製作発表に参加した。【写真】優雅で気品…女装姿で妖艶に歌い上げた田代万里生本作は19世紀のロンドンを舞台に、小説を書くことで自分自身を表現するアンナが、社会の偏見などと闘いながら「私」として生きる道を見つけ出す物語。2018年の韓国初演では、女性への偏見やセクシャルハラスメントへの問