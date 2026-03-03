◇WBC東京プール強化試合オーストラリアー巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）オーストラリア代表の打撃コーチを務めるクリス・アダムソン氏は、アデレード・ジャイアンツの監督です。アデレードにはこの冬に、巨人から石塚裕惺選手、荒巻悠選手、代木大和投手に田村朋輝投手の4人が派遣されました。巨人の4選手とスタッフが口をそろえて話していたのは、いかにアデレードの監督がナイスガイだったか。いつも朗らかで、選手のいい