タレントのほしのあき（４８）が３日、ＳＮＳを更新。アラフィフのぴかぴかスッピンを披露した。「＠ｊｏｕｒｉｅ＿ｂｅａｕｔｅで顔も身体もスッキリ顔のマッサージはココでしかしてないかも♡スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな。。」とつづり、自宅の鏡に映る自身の写真を掲載した。ジュリーボーテは、小顔矯正などを行うエステサロン。元々小顔のほしのだが、エステ効果なのか、スマートフォ