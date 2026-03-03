３日の東京株式市場は中東情勢への警戒感が続き、全面安の展開となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７７８円１９銭（３・０６％）安の５万６２７９円０５銭となり、２日連続で下落した。下落幅は歴代７番目の大きさだった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖された。さらにはトランプ米大統領が今後、大規模な攻撃を行う可能性に言及したと報じ