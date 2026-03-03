西武黄金期の主力で通算1833安打の石毛宏典氏（69）が、大久保博元氏（59）のYouTube「デーブ大久保チャンネル」とベースボールマガジン社のコラボ動画に出演。西武時代に野球が一番向いていないと感じたスーパーアスリートの後輩を明かした。石毛氏が一緒に野球をやって「あんな選手になると思わなかった」というのが秋山幸二氏だ。「身体能力が凄い。何をやってもうまい。でも俺の感覚では一番向いていない野球を選んだ」