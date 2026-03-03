航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が、今月1日、自衛隊機が去年5月に墜落した愛知県の入鹿池周辺を飛行したことについて、空自トップの森田空幕長は「地元の皆様への感謝を表するために飛行した」と明かしました。森田雄博 航空幕僚長「航空救難、それから機体回収に関わる活動に多大な協力をいただいた地元の皆様に対して、感謝の意を表するために飛行したといったところでございます」航空自衛隊のブ