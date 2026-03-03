走行性能を追求した「究極のリーフ」！2024年5月24日から26日にかけて、静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久シリーズ2024 第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース」の会場内に設置されたイベント広場では、様々な企業が趣向を凝らしたブースを展開していました。その中でもNISMOブースに展示された一台のクルマは、来場者の大きな注目を集めていました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「リ