全日空が国際線定期便を就航してからきょうで40周年を迎え、成田空港で記念イベントが開かれました。全日空の国際線定期便は1986年の3月3日、成田ーグアム便からスタートし、きょう40周年を迎えました。成田空港で開かれたイベントには、当時を知る機長や客室乗務員、整備士が登場し、思い出を語るトークセッションが行われたほか、乗客に記念品が手渡されました。全日空の国際線は現在40都市55路線に就航していて、去年11月時点で