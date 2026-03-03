気象台は、午後3時38分に、なだれ注意報を富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】静岡県・富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町に発表（雪崩注意報） 3日15:38時点静岡県では、強風に注意してください。東部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。中部、伊豆、西部では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富士宮