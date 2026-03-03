1月下旬にかけての高値水準から一変、2月の中国株は続落 2026年2月（1月末終値～2月末終値まで）の中国株では、上海総合指数は+1.1％、香港ハンセン指数は-2.8％とまちまちの動きとなっています。香港ハンセン指数は、1月下旬にかけて非常に強い動きを見せました。特に1月28日には2021年7月以来、およそ4年半ぶりとなる27,800ポイント台の高値水準まで駆け上がりました。この大幅上昇を強力に牽引したのは、中国当局による