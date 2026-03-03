生後11カ月の長女への傷害致死罪に問われた母親（29）に無罪を言い渡した福岡地裁は、判決理由で「被害者を抱いている状態で、てんかん発作を起こすことは十分にあり得る。間違いなく故意の暴行を加えたとは言えない」と指摘した。