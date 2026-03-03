お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（41）の打ち上げオフショットを公開した。「#俺のオンナ」と書き出した庄司。「誕生日の日にLINECUBESHIBUYAでのライブを終えて、バタバタと1杯だけ2人で打ち上げ&バースデーをしました（髪がそのまま）」とつづり、ライブ終了後に藤本がジョッキで生ビールを堪能する姿を公開。「無事ライブを終えた安堵感と誕生