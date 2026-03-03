【ドバイ＝吉形祐司】イラン国営テレビは２日、米国とイスラエルの攻撃で死亡した最高指導者アリ・ハメネイ師（８６）の妻マンスーレ・ホジャステバゲルザデさんが死亡したと伝えた。ハメネイ師が殺害された２月２８日から昏睡状態だったという。妻は８０歳前後とみられる。タスニム通信によると、ハメネイ師の孫で１歳２か月のザフラモハンマディ・ゴルパエガニちゃんも死亡した。妻や孫の死亡理由は不明だが、「殉死」とされ