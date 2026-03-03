家賃は月80万円。14歳で高額納税者番付に名を連ねた加護亜依は、当時4LDKの家におばあちゃんと2人で暮らしていたという。モーニング娘。時代のリアルな金銭事情を明かした。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○14歳で高額納税者番付にランクイン2月26日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2には、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その