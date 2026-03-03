雲取賞で重賞初制覇を飾ったリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は次戦で優先出走権を獲得した羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）へ向かうことが３月３日、分かった。「オーナーサイドと協議して、ＵＡＥダービーからの招待もきましたが、国内専念にしました」と矢作調教師は説明した。あざみ賞で勝ってオープン入りを決めたアンジュプロミス（牝３歳、栗