お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2026年3月3日、今後の音楽活動についてインスタグラムで発表し、大御所メンバーの参加に驚きが広がっている。「ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、」木梨さんはインスタで、タレントの所ジョージさんとビートたけしさんと笑顔で並んだスリーショットを披露しながら「超極太ライン」「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！」と発表した。続けて、「ものすご