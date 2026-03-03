【トルコ】 消費者物価指数（2月）16:00 予想3.0%前回4.84%（前月比) 予想31.7%前回30.65%（前年比) 生産者物価指数（2月）16:00 予想N/A前回2.67%（前月比) 予想N/A前回27.17%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス財政収支（1月）16:45 予想N/A前回-1247.0億ユーロ ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00 予想0.5%前回-0.6%（前月比) 予